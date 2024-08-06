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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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«Казанга гашыйк бул» бәйгесенә гаризалар кабул итү башланды

«Казанга гашыйк бул» бәйгесендә быел дүрт номинациядә катнашырга була: «Казан турында иң яхшы видеоролик», «Туристик Казан» иң яхшы фотоэшләр», «Казан шәһәрендә туристлык турында иң яхшы мәкалә» һәм «Казан турында иң яхшы видеоролик.

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