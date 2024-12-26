«Стрела-10» уничтожила БПЛА «Лелека-100», «Валькирия» и «Фурия»

Расчеты зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» во время боевого дежурства в зоне ответственности мотострелковой бригады общевойсковой армии группировки войск «Запад» сбили украинские беспилотники «Лелека-100», «Валькирия», «Фурия» и Spectator.
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