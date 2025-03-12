12 марта — Прокоп Дорогорушитель: история, традиции, приметы

Народный праздник Прокоп Дорогорушитель отметят в России 12 марта Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Ежегодно 12 марта православные верующие чтят память христианского монаха и подвижника Прокопия Декаполита, жившего в VIII веке.
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