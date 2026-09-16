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«Сделал из бутылки розочку»: рэпера Qurt обвинили в нападении на мужчину в Алматы

«Сделал из бутылки розочку»: рэпера Qurt обвинили в нападении на мужчину в Алматы

В Алматы полиция начала досудебное расследование после сообщения об избиении мужчины. В соцсетях утверждается, что к нападению мог быть причастен рэпер Qurt — Дамир Койшубаев.

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