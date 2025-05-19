Врач предупредила об опасностях офисного кресла: от грыж до проблем с щитовидкой

Выбор офисного кресла — вопрос не только комфорта, но и здоровья. Об этом рассказала врач-реабилитолог, специалист по ЛФК и основатель школы функционального фитнеса Леля Савосина в интервью «Аргументам и фактам».
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