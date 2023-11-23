Дурной знак? Свет резко погас во время выступления Пашиняна

Никол Пашинян получил дурной знак. Прямо во время заседания правительства в зале погас свет. Тенью на лицо премьера легли воспоминания о том, что ровно то же самое происходило и с его предшественниками, которые постоянно требовали навести порядок с электропроводкой.
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