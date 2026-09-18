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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Журналистам всё ещё не нравится слово «русский»

Журналистам всё ещё не нравится слово «русский»

Очередное СМИ вляпалось в скандал через попытку тайно заменить «русский» на «российский». Столько времени прошло, а журналисты никак не научатся… Вот, к примеру, несколько известных историй:14 декабря 2023.

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