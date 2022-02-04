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Судья из США поставила меньше всех баллов Мишиной и Галлямову в короткой программе командного турнира, а китайской паре – больше всех

Судья из США Пэгги Грэм поставила российской паре Анастасия Мишина – Александр Галлямов меньше всех баллов (81,12) в короткой программе командного турнира Олимпийских игр-2022.

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