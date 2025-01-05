Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Если Китай отстал на 10-15 лет, то США обречены

Если Китай отстал на 10-15 лет, то США обречены

Главная процессорная компания в мире — это АСМЛ из Нидерландов. По сути, американская фирма, так как у Евросоюза, и тем более у маленьких безблагодатных Нидерландов нет самостоятельности, этот регион подчинён США.

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В С
Ну а мы , тогда, вообще в вечной жопе ?
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