Мариинский театр представит в Большом театре «Жизнь за царя» Глинки — к 220-летию со дня рождения композитора

С 12 по 14 июня на Исторической сцене Большого театра России трижды прозвучит «Жизнь за царя». Грандиозное представление приурочено к юбилею великого русского композитора Михаила Ивановича Глинки, которому 1 июня исполняется 220 лет.
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