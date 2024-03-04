Песков: РФ надеется ознакомиться с итогами проверки, анонсированной Шольцем

Как заявил журналистам в понедельник, 4 марта, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, в Кремле рассчитывают ознакомиться с итогами обещанной канцлером Германии Олафом Шольцом проверки после публикации разговора немецких офицеров, обсуждавших планы ударов по Крымскому мосту.
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