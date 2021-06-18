Гинцбург предложил стратегию по борьбе с «индийским штаммом» с помощью «Спутника V» и «Спутника Лайт»

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что состав «Спутника V» не будут менять из-за появления «индийского штамма» новой коронавирусной инфекции.
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