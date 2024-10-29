В Комитете по благоустройству рассказали о новых деревьях в Петербурге

И объяснили, почему выбрали именно их В эфире телеканала «Санкт-Петербург» председатель Комитета по благоустройству рассказал о посадке новых и разнообразных деревьев на улицах, в садах и парках Северной столицы.
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