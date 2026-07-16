Тюмень снова захлебывается: улицы затоплены — ГАИ пришлось экстренно перекрывать движение в центре

Последствия ночного дождя и утреннего ливня с градом, которые в очередной раз затопили Тюмень, оказались настолько масштабными, что сотрудникам Госавтоинспекции пришлось закрыть движение по дорогам в центре города на участке улицы 30 лет Победы от улицы Пермякова до улицы Олимпийской.