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Тюмень снова захлебывается: улицы затоплены — ГАИ пришлось экстренно перекрывать движение в центре

Тюмень снова захлебывается: улицы затоплены — ГАИ пришлось экстренно перекрывать движение в центре

Последствия ночного дождя и утреннего ливня с градом, которые в очередной раз затопили Тюмень, оказались настолько масштабными, что сотрудникам Госавтоинспекции пришлось закрыть движение по дорогам в центре города на участке улицы 30 лет Победы от улицы Пермякова до улицы Олимпийской.

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