Алсу заявила о готовности побриться налысо ради карьеры

Певица Алсу откровенно рассказала о том, на какие перемены готова пойти ради карьеры в шоу-бизнесе. По словам артистки, она не приемлет значительных изменений веса и категорически отказывается от идеи набрать 20 килограммов, даже если этого потребует роль или проект.