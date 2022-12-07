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Сотрудники Госавтоинспекции Кабардино-Балкарии вместе с ЮИД обучают детей безопасно передвигаться в непростых погодных условиях

В рамках акции «Осторожно, гололед!» сотрудники Госавтоинспекции отдела МВД России по Урванскому району вместе с юными инспекторами движения посетили среднюю школу № 4 г.

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