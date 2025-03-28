В Сан-Паулу открылось расширение музея искусств MASP

С 1968 года Музей искусств Сан-Паулу привлекает внимание на оживлённой Авенида Паулиста своим культовым зданием в стиле модерн — подвешенной конструкцией с красными колоннами, спроектированной архитектором Линой Бо Барди.
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