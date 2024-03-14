Трампу отказали в прекращении дела о хранении секретных документов

Суд в Соединенных Штатах отказал защите бывшего американского президента Дональда Трампа в ходатайстве о прекращении дела, связанного с ненадлежащим хранением секретных документов в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде.
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