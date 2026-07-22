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Регионы России

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Дегтярев заявил о непримиримости ряда международных федераций к возвращению российских спортсменов

Дегтярев заявил о непримиримости ряда международных федераций к возвращению российских спортсменов

Михаил Дегтярев, министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР), в эфире радиостанции «Комсомольская правда» охарактеризовал Международный союз биатлонистов (IBU) и Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) как наиболее «отмороженные» международные спортивные федерации по вопросу допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.

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