Дегтярев заявил о непримиримости ряда международных федераций к возвращению российских спортсменов

Михаил Дегтярев, министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР), в эфире радиостанции «Комсомольская правда» охарактеризовал Международный союз биатлонистов (IBU) и Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) как наиболее «отмороженные» международные спортивные федерации по вопросу допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.