Адриатический оборонный щит: какие шесть стран собрались его создавать

Шесть стран объединились, чтобы создать адриатический оборонный щит. Зачем им это надо.Шесть государств Адриатического региона рассмотрят создание общего оборонного щита.
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