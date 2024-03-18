Артем Скатов уходит с поста заместителя мэра Новосибирска с 22 марта-2024

Артем Скатов, которого временно отстраняли от должности вице-мэра Новосибирска после обвинений в клевете на депутата Госдумы Дмитрия Савельева, а потом восстановили в должности, заявил об уходе со своего поста.
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