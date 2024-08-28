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Дайджест научпоп-новостей за неделю, о которых мы ничего не писали

Дайджест научпоп-новостей за неделю, о которых мы ничего не писали

• Разработан новый препарат для лечения тяжёлых аллергических реакций, не требующий укола • Ракета взорвалась во время испытаний на новом космодроме Великобритании на Шетландских островах • Новая технология удаляет из воды более 98% нанопластиков • Новый снимок Полярной звезды продемонстрировал её пятнистую поверхность • Для убийства мамонтов в Ледниковом периоде люди упирали копья в землю, а не метали их Читать далее ​Read More • Разработан новый препарат для лечения тяжёлых аллергических реакций, не требующий укола • Ракета взорвалась во время испытаний на новом космодроме Великобритании на Шетландских островах • Новая технология удаляет из воды более 98% нанопластиков • Новый снимок Полярной звезды продемонстрировал её пятнистую поверхность • Для убийства мамонтов в Ледниковом периоде люди упирали копья в землю, а не метали их Читать далее ​Read More  .

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