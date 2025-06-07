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Военное обозрение

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ВМС США приступают к четвертому этапу испытаний истребителя шестого поколения F/A-XX (F-47)

ВМС США приступают к четвертому этапу испытаний истребителя шестого поколения F/A-XX (F-47)

Военно-морские силы США объявили, что их программа истребителей шестого поколения F/A-XX вступила в фазу эксплуатационных испытаний.

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