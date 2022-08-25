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Диетолог Бобровский посоветовал не есть вареную кукурузу каждый день

Диетолог Бобровский посоветовал не есть вареную кукурузу каждый день

Вареная кукуруза является популярным летним блюдом, однако есть ее каждый день не стоит. О полезных и вредных свойствах этого продукта рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.

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