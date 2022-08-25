Диетолог Бобровский посоветовал не есть вареную кукурузу каждый день

Вареная кукуруза является популярным летним блюдом, однако есть ее каждый день не стоит. О полезных и вредных свойствах этого продукта рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.