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Быстров о «Краснодаре»: «Хочется видеть больше новых воспитанников. Не сказал бы, что у команды спад, сломался Кривцов, но они найдут кем его заменить»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о ситуации в «Краснодаре».  – У « Краснодара » в трех последних матчах перед паузой было три ничьих.

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