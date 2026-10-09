Быстров о «Краснодаре»: «Хочется видеть больше новых воспитанников. Не сказал бы, что у команды спад, сломался Кривцов, но они найдут кем его заменить»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о ситуации в «Краснодаре». – У « Краснодара » в трех последних матчах перед паузой было три ничьих.
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