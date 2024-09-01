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«Тампа» – лучший клуб НХЛ за последние 5 лет по версии Bleacher Report. «Флорида» – 2-я, «Вегас» – 3-й, «Вашингтон» – 15-й, «Питтсбург» – 16-й

Издание Bleacher Report опубликовало рейтинг силы команд НХЛ за последние пять сезонов. Для оценки использовалась следующая система начисления баллов: за победу в Кубке Стэнли – 7 очков, поражение в финале Кубка Стэнли – 6 очков, наиболее количество очков в регулярке – 5 баллов.

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