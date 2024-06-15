Поляки пытаются выяснить, кто взорвал ракетный цех между Варшавой и Жешувом для переправки оружия

В Польше то и дело в последнее время происходят серьезные ЧП. Сначала были сообщения о том, что беженцы из соседней страны поджигают торговые центры и другие коммерческие предприятия, теперь вот стало известно о взрыве на военном заводе Меско, в результате которого возник пожар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии