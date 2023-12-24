Перегнать Америку: как создавался ЗИЛ-111 и чем флагман советского автопрома не понравился Хрущеву

Лимузин ЗИЛ-111, производство которого началось в ноябре 1958 года, – первый в нашей стране автомобиль с серийным двигателем V8, первый легковой ЗИЛ, собиравшийся не на конвейере, как ЗИС-110, а индивидуально .
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