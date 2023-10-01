Францию “уходят” из Африки, а Россию туда “приходят”

Александр Симаков А африканцы-то , оказывается, намного умнее, чем грузины, казахи и особенно староцивилизованные армяне. 😀

Иван Агеев Поначалу и те были нормальными, а как зажрались за счёт России в СССР, так и возомнили о себе. Как бы и с африканцами так не вышло...