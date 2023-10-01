Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Францию “уходят” из Африки, а Россию туда “приходят”

Францию “уходят” из Африки, а Россию туда “приходят”

  В журнале Le Monde опубликована статья о величайшем геополитическом поражении Франции – её выдворении из бывших африканских колоний, которые хоть номинально и считались независимыми странами, однако продолжали находиться в колониальной зависимости от Франции.

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Комментарии
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Александр Симаков
А африканцы-то , оказывается, намного умнее, чем    грузины, казахи и особенно староцивилизованные   армяне. 😀
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1 д.
Иван Агеев
Поначалу и те были нормальными, а как зажрались за счёт России в СССР, так и возомнили о себе. Как бы и с африканцами так не вышло...
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22 час.
Александр Симаков
В этот раз африканцы будут &quot;зажираться&quot; за свой счёт - что заработают, то и полопают. Россия им &quot;удочку&quot; даст и &quot;крышу&quot; обеспечит. А если начнут зажираться, флаг им в руки - пример Ливии у них перед глазами.
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10 час.

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