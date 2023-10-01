В журнале Le Monde опубликована статья о величайшем геополитическом поражении Франции – её выдворении из бывших африканских колоний, которые хоть номинально и считались независимыми странами, однако продолжали находиться в колониальной зависимости от Франции.
Францию “уходят” из Африки, а Россию туда “приходят”
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Симаков
А африканцы-то , оказывается, намного умнее, чем грузины, казахи и особенно староцивилизованные армяне. 😀
Ответить
1 д.
Иван Агеев
Поначалу и те были нормальными, а как зажрались за счёт России в СССР, так и возомнили о себе. Как бы и с африканцами так не вышло...
Ответить
22 час.
Александр Симаков
В этот раз африканцы будут "зажираться" за свой счёт - что заработают, то и полопают. Россия им "удочку" даст и "крышу" обеспечит. А если начнут зажираться, флаг им в руки - пример Ливии у них перед глазами.
Ответить
10 час.
Свежие комментарии