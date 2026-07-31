Ил-114-300 пройдет испытания в Узбекистане при экстремальной жаре

Пассажирский турбовинтовой самолет Ил-114-300 прибыл в Узбекистан для прохождения дополнительных сертификационных испытаний в условиях экстремально высоких температур, сообщается на сайте Ростеха 31 июля.
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