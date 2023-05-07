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Юрий Черничук заявил, что необходимости в эвакуации сотрудников станции и жителей города сейчас нет

Юрий Черничук заявил, что необходимости в эвакуации сотрудников станции и жителей города сейчас нет

﻿﻿Юрий Черничук заявил, что сейчас нет необходимости эвакуировать сотрудников вокзала и жителей города Все блоки Запорожской АЭС остановлены и работают в штатном режиме; планов выезда сотрудников с территории компании нет.

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