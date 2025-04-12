Расчет САУ «Гиацинт-С» уничтожил опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации

Расчет 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С5 «Гиацинт-С» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожил опорный пункт, личный состав и скопление военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сватовско-купянском направлении зоны специальной военной операции (СВО).
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