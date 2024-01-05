Министерство образования: Школы должны принять меры в связи с плохой погодой

Министерство образования и исследований призывает школы принять меры в связи с плохой погодой. Министерство образования и исследований выпустило циркуляр для районных и городских управлений образования в связи с информацией Государственной гидрометеорологической службы о неблагоприятных погодных условиях, которые будут зафиксированы в период с 7 по 10 января 2024 года.