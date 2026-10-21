МО РФ сообщило о разрушении пункта дислокации боевиков ВСУ. Это сделали летчики ВКС России. Целью выступил пункт временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.
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