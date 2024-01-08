На выставке-форуме «Россия» проходит День Севастополя

8 января на выставке-форуме «Россия» — День Севастополя. Об этом рассказал в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев «Для меня и моей команды большая честь и радость сегодня представлять и рассказывать всей России о нашем Городе-Герое! День начали на нашем стенде с исполнения гимна Севастополя и поднятия флага.