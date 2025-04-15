Путин: 2160 опорных населенных пунктов сформируют экономический каркас РФ

2160 опорных населенных пунктов вместе с крупнейшими городами России составят прочный социально-экономический каркас нашего государства, заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета РФ, 15 апреля сообщает РИА Новости.
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