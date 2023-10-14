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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

СМИ: российские рестораторы зафиксировали дефицит куриного мяса

СМИ: российские рестораторы зафиксировали дефицит куриного мяса

Российские рестораторы (Rostic's и KFC) сообщили РИА Новости о дефиците куриного мяса. В «Юнирест» (фирма управляет брендами Rostic's и KFC) делают все возможное, «чтобы обеспечить рестораны свежим куриным мясом с соблюдением наших высоких стандартов качества».

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