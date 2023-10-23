Очарованные странником: 20% зрителей пошли на «Повелителя ветра»

Лидером российского кинопроката остается «Повелитель ветра», заработавший еще 67 млн рублей, второе место у «Смешариков», собравших 34 млн, тройку лидеров замкнул боевик «Телохранитель на фрилансе» с Джоном Синой в главной роли — 30 млн.
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