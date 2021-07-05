Сокол

8 подписчиков

Свежие комментарии

  • Ринат Бесфамильный
    Любой регион так бы отстраивался имея такие средства как МоскваАндрей Бочкарев: ...

Нашли «потеряшку»: столичные спасатели провели тренировку по поиску людей в лесу

В деревне Зыбино Троицкого административного округа прошла тренировка по поиску людей в лесу с участием всех подведомственных организаций Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх