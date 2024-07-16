Алаудинов назвал расстрел раненого нарушением фашистами Женевской конвенции

Расстрел российского военного боевиками нацистского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является нарушением Женевской конвенции, присущим фашистам, заявил заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов 15 июля, сообщает ТАСС.
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