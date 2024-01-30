Кандидаты в лидеры Финляндии поспорили, кто бы из них принял звонок Путина

Александр Стубб и Пекка Хаависто прошли во второй тур президентских выборов в Финляндии. Они поспорили, стоит ли отвечать на звонок российского лидера Владимира Путина, если он позвонит поздравить с избранием.
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