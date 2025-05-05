ГРИГОРИЙ ЛЕВИН Западные политики давно и довольно успешно обрабатывали слабые умишки украинцев, распространяя антироссийскую истерию, вытравливая русский язык, сея несусветную ложь против России.
В графе «Итого» запад получит полновесный кукиш
Комментарии
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Наталья Волкова
Всё выше и выше и выше! Ура, товарищи!
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7 час.
фарид сабиров
Надо их так отодрать что бы они еще сто лет сидели и тряслись от страха и недержания.
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4 час.
Александр Рожков
Мы вот им ужо покажем! Мы вот им ишо зададим! Они у нас ишо попляшуть и попоють! Супостаты, лиходеи, аспиды, подлюги, канальи, стервецы...! Мы им ужо Кузькину - то Мать покажем! Они у нас ишо узнають, где раки то зимують! Им ужо небо то с овчинку то покажется!!!
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2 час.
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