ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Свежие комментарии

  • Наталья Волкова
    Дур полно, начитаются вот такой агитации, и поймут, что брак с чурками - смысл всей жизниЗамуж за таджика ...
  • Поля Русс
    Какие дуры….сказки захотелось?Получат по полной…Замуж за таджика ...
  • Иван Иванов
    СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие...Замуж за таджика ...

В графе «Итого» запад получит полновесный кукиш

В графе «Итого» запад получит полновесный кукиш

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Западные политики давно и довольно успешно обрабатывали слабые умишки украинцев, распространяя антироссийскую истерию, вытравливая русский язык, сея несусветную ложь против России.

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Комментарии
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Наталья Волкова
Всё выше и выше и выше! Ура, товарищи!
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7 час.
фарид сабиров
Надо их так отодрать что бы они еще сто лет сидели и тряслись от страха и недержания.
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4 час.
Александр Рожков
Мы вот им ужо покажем! Мы вот им ишо зададим! Они у нас ишо попляшуть и попоють! Супостаты, лиходеи, аспиды, подлюги, канальи, стервецы...! Мы им ужо Кузькину - то Мать покажем! Они у нас ишо узнають, где раки то зимують! Им ужо небо то с овчинку то покажется!!!
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2 час.
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