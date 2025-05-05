В графе «Итого» запад получит полновесный кукиш

Надо их так отодрать что бы они еще сто лет сидели и тряслись от страха и недержания.

Александр Рожков

Мы вот им ужо покажем! Мы вот им ишо зададим! Они у нас ишо попляшуть и попоють! Супостаты, лиходеи, аспиды, подлюги, канальи, стервецы...! Мы им ужо Кузькину - то Мать покажем! Они у нас ишо узнають, где раки то зимують! Им ужо небо то с овчинку то покажется!!!