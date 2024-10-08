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Иваново

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Педагог из Шуи стал «Заслуженным учителем РФ»

За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено учителю трудового обучения в Шуйской коррекционной школе-интернате Александру Друшлякову.

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