У мужа было счастливое детство в многодетной семье, поэтому он и сам хочет, чтобы я нарожала ему побольше ребятишек.
Муж из многодетной семьи и хочет много детей. Но я видела, во что превратилась его мать. Я так не хочу
Комментарии
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МН
Миннур Нафикова
Видимо, как и у меня-влюбилась без памяти. Итог этого:осталась без жилья, без скарба (мебель, посуда, ковры и прочее), ПК, двух машин. И многое чего пережила 😥
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14 час.
Вера Федорова
Сочувствую Вам, но зато, наверное, получили прививку от предательства и двуличия на всю жизнь.
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12 час.
МН
Миннур Нафикова
Увы,нет, уже обожглась! -клюнула на романтика и осталась с долгами по кредитке. Как только намекнула ему, что, возможно, " нас станет трое", как след его простыл! Подруги отругали за кредитку, но советуют с этим товарищем не рвать, а встречаться "для здоровья".А я так не могу.
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11 час.
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