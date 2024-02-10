Муж из многодетной семьи и хочет много детей. Но я видела, во что превратилась его мать. Я так не хочу

Видимо, как и у меня-влюбилась без памяти. Итог этого:осталась без жилья, без скарба (мебель, посуда, ковры и прочее), ПК, двух машин. И многое чего пережила 😥

Сочувствую Вам, но зато, наверное, получили прививку от предательства и двуличия на всю жизнь.

МН

Миннур Нафикова

Увы,нет, уже обожглась! -клюнула на романтика и осталась с долгами по кредитке. Как только намекнула ему, что, возможно, " нас станет трое", как след его простыл! Подруги отругали за кредитку, но советуют с этим товарищем не рвать, а встречаться "для здоровья".А я так не могу.