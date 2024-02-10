ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Муж из многодетной семьи и хочет много детей. Но я видела, во что превратилась его мать. Я так не хочу

Муж из многодетной семьи и хочет много детей. Но я видела, во что превратилась его мать. Я так не хочу

У мужа было счастливое детство в многодетной семье, поэтому он и сам хочет, чтобы я нарожала ему побольше ребятишек.

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Комментарии
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МН
Миннур Нафикова
Видимо, как и у меня-влюбилась без памяти. Итог этого:осталась  без жилья, без скарба (мебель, посуда, ковры и прочее), ПК, двух машин. И многое чего пережила 😥
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14 час.
Вера Федорова
Сочувствую Вам, но зато, наверное, получили прививку от предательства и двуличия на всю жизнь.
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12 час.
МН
Миннур Нафикова
Увы,нет, уже обожглась! -клюнула на романтика и осталась с долгами по кредитке. Как только намекнула ему, что, возможно, &quot; нас станет трое&quot;, как след его простыл! Подруги отругали за кредитку, но советуют с этим товарищем не рвать, а встречаться &quot;для здоровья&quot;.А я так не могу.
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11 час.

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