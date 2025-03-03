Трамп vs Зеленский: Какой цирк был бы без них?

В последние дни в новостях часто обсуждали скандальное событие, произошедшее в Овальном кабинете, где президент США Дональд Трамп и его советник Джейсон Вэнс публично оскорбили президента Украины Владимира Зеленского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии