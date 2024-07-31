РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

281 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

Копейчанину, забившему молотком соседку, вынесли приговор

Копейчанину, забившему молотком соседку, вынесли приговор

Житель Копейска, насмерть забивший соседку молотком, получил длительный срок. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, областной суд признал 43-летнего неоднократно судимого южноуральца виновным в разбое и убийстве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх