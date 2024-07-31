Копейчанину, забившему молотком соседку, вынесли приговор

Житель Копейска, насмерть забивший соседку молотком, получил длительный срок. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, областной суд признал 43-летнего неоднократно судимого южноуральца виновным в разбое и убийстве.
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