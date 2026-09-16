Казанлылар өчен каһвә фестивале үткәрелә

Каһвә фестивале 20 сентябрьдә Кабан күле яр буенда уздырыла. Көн дәвамында чарага килүчеләр җирле кафелардан каһвә татып карый һәм остаханәләрдә катнаша, лекцияләр һәм музыка тыңлый, шулай ук каһвә өлкәсе вәкилләре белән таныша алачак.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым