Осужденные по делу Arctic Sea тренировались перед захватом судна

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Осужденные по делу о сухогрузе Arctic Sea несколько месяцев тренировались перед захватом судна, о чем стало известно из материалов по делу, с которыми ознакомилось РИА Новости.
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