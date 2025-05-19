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Осужденные по делу Arctic Sea тренировались перед захватом судна

Осужденные по делу Arctic Sea тренировались перед захватом судна

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Осужденные по делу о сухогрузе Arctic Sea несколько месяцев тренировались перед захватом судна, о чем стало известно из материалов по делу, с которыми ознакомилось РИА Новости.

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