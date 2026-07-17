Организаторы «Гонки Героев» ответили, помешает ли дефицит бензина фестивалю

В информационном агентстве «Татар-информ» на пресс-конференции, посвященной проведению «Гонки Героев», организаторы ответили на вопрос, может ли ситуация с перебоями в продаже бензина повлиять на число участников и гостей фестиваля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии