НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

111 подписчиков

Организаторы «Гонки Героев» ответили, помешает ли дефицит бензина фестивалю

Организаторы «Гонки Героев» ответили, помешает ли дефицит бензина фестивалю

В информационном агентстве «Татар-информ» на пресс-конференции, посвященной проведению «Гонки Героев», организаторы ответили на вопрос, может ли ситуация с перебоями в продаже бензина повлиять на число участников и гостей фестиваля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии