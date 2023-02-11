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Абэ и европейские лидеры были против проекта Обамы по антироссийским санкциям в 2014 году

Абэ и европейские лидеры были против проекта Обамы по антироссийским санкциям в 2014 году

Лидеры Японии, Франции, Германии и Италии выступили против антироссийских санкций на встрече G7 в 2014 году, говорится в мемуарах бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

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